全新、宏捷科2月營收續呈現雙減 看產業庫存恢復健康水位

砷化鎵族群受全球景氣下行影響，尤其中國智慧型手機庫存持續，短期營運仍在低谷盤旋，全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 最新公告的 2 月仍呈現月減、年減走勢，分別達 9823.6 萬元、1.05 億元，也反映 2 月工作天數較少，不過廠商表示，產業庫存恢復健康水位，後續營運可望好轉。

全新 2 月營收跌破億元大關，下滑至 9823.6 萬元，月減 12.3%、年減 62.6%，累計前 2 個月營收達 2.1 億元、年減 62%；宏捷科 2 月營收達 1.05 億元，月減 11.6%、年減 42.3%，累計今年前 2 個月營收達 2.24 億元、年減 47.8%。

全新表示，2 月營收受工作天數減少影響，營收較 1 月下滑，但預期 2 月將是 2023 年低點，後續營收有機會逐月並逐季向上，且期待手機規格提升帶動需求回溫。

觀察今年 MWC 展會，聚焦包含 5G 加速、6G、元宇宙、AI 應用等，且中國手機品牌廠回歸，加上手機迎來五大發展趨勢，包含 5000 萬畫素鏡頭、潛望式鏡頭、折疊和卷軸螢幕、240 瓦快速充電、衛星手機等，可望加速換機潮。

宏捷科則坦言，現階段產業狀況還不是很好，雖然去年底促銷活動有助庫存去化，但客戶拉貨還是相對過往保守且放緩，認為今年上半年整體營運仍偏弱，4-5 月起客戶拉貨動能才有機會逐步回升，預期產業最差時間應落在第一季，主因是 1 月有農曆春節、2 月工作天數也少。

另一方面，砷化鎵整合元件商全訊 (5222-TW) 則因國防軍工需求相對穩健，2 月營收回升至 8522.4 萬元，月增 15.4%、年增 52.1%，累計前 2 個月營收達 1.59 億元、年增 16.6%。