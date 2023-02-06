元月長假工作天數減少 砷化鎵族群營收呈現雙減

砷化鎵族群 1 月營收陸續出爐，受農曆春節工作天數減少、整體需求仍處在低迷水準，包含穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 等都呈現月減、年減，且年減幅均達逾 5 成以上。

穩懋 1 月營收 8.73 億元，月減 19.59%、年減 54.67%；宏捷科 1 月營收達 1.19 億元，月減 6.1%、年減 51.9%；全新 1 月營收也降至 1.12 億元，月減 38.8%、年減 61.4%。

今年 1 月適逢農曆春節且連假長達十天，廠商工作天數減少，加上部分客戶拉貨也提前至去年 12 月，因此導致今年 1 月營收大幅滑落，不過整體手機需求仍處在相對低迷，展望未來，廠商仍保守看待，坦言雖然產業庫存逐步去化，但拉貨力道仍顯疲弱。

穩懋則預計周四 (9 日) 召開法說會，預期屆時將公布去年第四季財報並釋出今年營運展望。

另一方面，砷化鎵整合元件商全訊 (5222-TW) 同樣受長假工作天數減少影響，1 月營收下滑至 7383 萬元，月減 39.7%、年減 8.21%，不過全訊表示，目前國內國防相關 PA 產品訂單維持穩健成長，公司依照客戶排定時程如期交貨，並持續爭取新的政府標案訂單，國防軍工領域的訂單能見度已達 2024 年底。

展望今年，全訊說，隨疫情逐步趨緩，國際軍工產業客戶出貨量逐步回溫，估今年對以色列、歐洲、美國及亞太國家等軍工客戶出貨量將可望較去年成長，而 5G 與衛星通訊產品方也成功進軍衛星通訊市場，加上新廠已進入試俥階段，估今年整體營運仍可望維持雙位數成長。