〈Q4財報搶先看〉砷化鎵族群續陷低迷 今年營運拚倒吃甘蔗

砷化鎵族群受智慧型手機需求疲軟打擊，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 去年營收雙雙下探近四年低點，由於兩家公司去年第三季單季皆由盈轉虧，第四季隨營運規模進一步縮小下，虧損恐擴大，全年力拚維持獲利，上游磊晶廠全新 (2455-TW) 營運也有一定程度衰退；展望今年，產業第一季落底已是業界共識，也力求營運能倒吃甘蔗。

穩懋去年營收達約 182.41 億元、年減 29.79%，宏捷科同樣反映產業庫存調整，去年營收腰斬至 21.64 億元、年減幅高達 54.1%，雙雙寫下 2019 年以來，近四年來低點，全新去年營收則達 26.04 億元、年減 27.8%，也創下近三年低點。

由於整體智慧型手機庫存去化速度緩慢，拖累砷化鎵 PA 族群營運動能低迷，去年下半年以來產線稼動率甚至跌破 5 成大關，凸顯此波產業修正幅度之大，穩懋先前就示警營運陷入低迷，將更嚴格管控營業費用，並率先放緩產能擴充速度。

不過，穩懋同時也預期，產業修正狀況可望在今年首季步入尾聲，加上傳統第一季也是產業淡季，認為第二季開始隨新一波需求回升後，將可望逐季回復到過往正常需求循環。

展望未來，穩懋指出，儘管短期全球經濟景氣循環仍處低迷，但包含微波通訊、光通訊客戶都更積極進行研發投片活動，除現有客戶為新產品導入穩懋新世代製程進行認證外，也有新客戶為未來幾年新市場或新應用與穩懋合作，因此公司將持續積極投入研發，把握下一道曙光到來。

宏捷科也坦言，現階段產業狀況還不是很好，雖然去年底促銷活動有助庫存去化，但客戶拉貨還是相對過往保守且放緩，認為今年上半年整體營運仍偏弱，但 4-5 月起客戶拉貨動能有機會逐步回升，預期產業最差時間應落在第一季，加上 1 月有農曆春節、2 月工作天數也較少。

宏捷科進一步指出，近期中國疫情再現高峰，認為也將對整體經濟消費動能再造成影響，至於影響程度則要到農曆春節後才會較為明朗，至於產能擴充進度上，原規劃今年底要提升 2.5 萬片，但考量整體需求將先暫緩，至於先前已訂購的設備進駐後，估第二季底月產能將從目前 2 萬片提升至 2.2 萬片。

宏捷科也補充，相對手機 PA 需求低迷，WiFi 動能自去年下半年起就回復穩定投單、屬相對穩定，且在 WiFi-6 需求增加下，對整體需求相對樂觀，此外，去年跨入的低軌衛星、SAW(濾波器) 等應用上，屬公司新領域布局，整體量產數量較少，認為今年貢獻度相對有限。

另一方面，雖然整體產業市況低迷，但全新仍坐穩全球 RF 磊晶市占龍頭寶座，對今年展望雖審慎保守，但從正向角度觀察，去年第四季產業庫存已較第三季下滑，顯示庫存去化持續朝健康方向走，認為首季營運有機會逐月轉佳，第二季也將再優於第一季表現。