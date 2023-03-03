精測2月營收年減12% 估Q2溫和復甦

精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 2 月營收 2.23 億元，月增 3.1%，年減 12.4%，累計前 2 月營收 4.39 億元，年減 13.1%；由於首季為產業庫存調整階段，精測看好，隨著首季營收落底，第二季可望溫和復甦，獲利受淡季衝擊的影響也會逐步舒緩。

精測表示，今年 2 月探針卡需求受淡季影響，營收由車用、高效能運算 (HPC) 及射頻 (RF) 晶片測試支撐，測試介面則以智慧型手機、高效能運算 (HPC) 晶圓測試板為主。

精測坦言，由於首季處於營運低谷時期，加上研發費用持續投資，預料本季恐交出獲利極為辛苦的成績單。

精測預期，今年智慧型手機 5G 滲透率將逾 5 成，多元應用的新使用情境也開始浮出檯面，包括 5G+AI、低軌衛星、擴增實境、智慧車與智慧工廠等，帶動異質整合技術商用化，而公司推出全新的 MEMS 探針卡及高縱橫比測試介面板，可與客戶共用達到更高速、高頻、大電流之測試成效。

展望未來，精測看好，5G 手機新增搭載低軌衛星定位功能、高畫質折疊螢幕、車載定位娛樂系統等，皆為產業景氣復甦帶來希望，公司將秉持永續精神調整營運步伐，因應當地市場客戶之技術及產能之需求適當改變，以利掌握觸底反彈商機。