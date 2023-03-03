盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉2.21%報78.6元，成交3,008張

晶豪科(3006-TW)近5分K漲速2.21%，03日09:34報78.6元，成交3,008張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶豪科(3006-TW)近5日股價上漲2.96%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,091 張
- 外資買賣超：-2,817 張
- 投信買賣超：-61 張
- 自營商買賣超：-213 張
- 融資增減：+1,171 張
- 融券增減：-703 張
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