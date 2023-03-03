盤中速報 - 先進光(3362)股價大漲至96.3元，漲幅達7.36%

先進光(3362-TW)03日09:39股價上漲6.6元，報96.3元，漲幅7.36%，成交12,189張。
先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。
近5日股價上漲6.13%，櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-903 張
- 外資買賣超：-959 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+56 張
- 融資增減：+718 張
- 融券增減：+60 張
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