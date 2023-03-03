〈台股盤前〉聯準會釋出暫停升息消息 台指期夜盤走強漲近百點

聯準會傳出今年可能暫停升息，帶動美股四大指數全數收漲，台指期夜盤也上漲近百點，樂觀情緒可望帶動台股今 (3) 日表現，站上 15600 點關卡，不過，法人預期，短線大盤將維持區間整理，呈現上有壓下有撐的態勢。

美股 2 日道瓊指數上漲 1.05% 收 33003.57 點，那斯達克指數上漲 0.73% 收 11462.98 點，標普 500 指數上漲 0.76% 收 3981.35 點，費城半導體指數上漲 0.96% 收 2984.11 點。台指期夜盤方面，隨著聯準會暫停升息消息出現，夜盤尾盤突破平盤強勢上漲，終場上漲 91 點至 15633 點，漲幅 0.59%。

國內外消息中，特斯拉投資者日不如市場預期，不見新一代車消息，且下一代平台缺乏細節，導致股價暴跌 5.85%，特斯拉宣布大降碳化矽 (SiC) 用量也導致 Wolfspeed 等相關族群股價重挫。

面板大廠群創 2 日法說會表示，面板廠積極管控目前庫存已在去年底降至低檔，各世代面板廠稼動率平均不到 7 成，整體供需趨於平衡，預期隨戰爭、通膨趨緩下，需求可望回升，第二季各尺寸面板價格也可望全面回升，目前已有客戶提前洽談下半年黑五購物節訂單。

晶圓代工廠聯電發佈領先業界的 28 奈米嵌入式高壓 (eHV) 製程最新加強版 28eHV + 平台，目前已有幾家客戶洽談中，並計畫上半年投入量產。

星宇航空、清淨海等興櫃股近期波動劇烈，被外界質疑為興櫃股之亂，金管會主委黃天牧表示，這如同美國的迷因股，網路上有一群人對某些股票很熱衷，但這些股票不見得有基本面，今年在美國也有類似情況，提醒投資人要「注意風險、審慎選股」。