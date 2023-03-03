美國將浪潮、龍芯在內數十家中企列入實體清單

拜登政府周四 (2 日) 以違反美國國家安全和外交政策利益為由，將數十家中國企業納入實體清單，包含伺服器製造商浪潮集團 (Inspur Group)、IC 設計商龍芯以及華大基因旗下的華大生命科學研究院 (BGI Research) 等。

商務部認為，這些企業試圖收購或取得美國商品，以支持中國軍事現代化，遭列入黑名單的還有為俄羅斯軍隊提供支持的企業，其中最值得注意的，便是中國伺服器龍頭浪潮集團和 IC 設計業者龍芯。

浪潮和龍芯均被中國政府視為取代海外技術與推動國內創新的重要一環，中國政府試圖讓龍芯成為未來取代英特爾晶片的供應商，浪潮則直接和國際伺服器大廠惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 競爭。

美國還將華大生命科學研究院、國家並行計算機工程技術研究中心以及無錫先進技術學院等納入清單。

商務部聲明說：「將這些實體納入清單內，是因為他們收集和分析基因數據的行動，有協助中國政府監控或鎮壓少數民族的重大風險。」

華大基因旗下兩家子公司，即北京六和華大基金科技 (Beijing Liuhe BGI) 與新疆絲路華大基金科技 (Xinjiang Silk Road BGI)，此前因涉嫌在新疆侵犯人權，在 2020 年被美國商務部列入實體清單。