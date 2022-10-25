巴克萊：需求轉疲 這3檔類比晶片股遲早得大砍財測

巴克萊認為，這三檔類比晶片股恐面臨更大下行空間。

半導體分析師 Blayne Curtis 將 Analog Devices (ADI-US) 和 NXP 半導體 (NXPI-US) 的評級自「加碼」調降至「等權重」，也下修 Silicon Laboratories (SLAB-US) 原本「等權重」的評級，改降至「減持。」

類比晶片將具有物理特性的真實世界訊號 (包括聲音、壓力和溫度) 轉換為數位訊號。

「我們正積極尋找底部以期更正面，我們看到它在一些終端市場上比其他更接近底部，但我們仍認為現在全面行動還為時過早，我們預期到明年這段時間，類比晶片遭降級的情形會變多，建議盡早退出該子產業。」他寫道。

該分析師將對 ADI 目標價自 180 美元下調至 140 美元，將 NXP 的目標股價從 200 美元下調至 140 美元，將 Silicon Laboratories 的目標股價從 140 美元下調至 95 美元。

ADI 周一下跌 1.41%，收 144.53 美元；NXP 下跌 0.21%，收每股 144.94 美元，自稍早 3% 以上跌幅收斂；Silicon Laboratories 大跌 5.10%，收每股 118.53 美元。

Curtis 預計，隨著晶片訂單開始因需求疲軟而減少，ADI 將大幅下修 2023 年的獲利預期，雖然本季財報可能不會發生，但他認為遲早會發生。

「在新冠疫情大流行激起的需求褪去後，有許多會放緩的地方，因為疫情不只推高單位數量，也推升了定價、利潤和庫存。我們不預期 ADI 本財報季會下修財測，但我們將尋找任何有關訂單、取消和庫存發生變化的評論。」

Silicon Labs 拒絕就巴克萊的報告置評，ADI 和 NXP 也沒有立即回應置評請求。