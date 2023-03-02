〈鋼聯法說〉焚化飛灰奪公營焚化廠千噸級訂單 今年處理量翻倍成長

鋼聯焚化飛灰奪公營焚化廠千噸級訂單 今年處理量翻倍成長，圖為鋼聯經營團隊（圖：鋼聯）
鋼聯焚化飛灰奪公營焚化廠千噸級訂單 今年處理量翻倍成長，圖為鋼聯經營團隊（圖：鋼聯）

鋼聯 (6581-TW) 今 (2) 日召開法說會，公司表示，將持續擴大含鋅廢棄物處理量，其中焚化飛灰取得台北、桃園、彰化三家公營焚化廠千噸級新訂單，預計處理量可望較去年翻倍成長，上看 8000 噸。

鋼聯表示，焚化廠飛灰過去皆以掩埋方式處理，不過成本相對高昂，交由鋼聯處理更具成本效益，今年也順利取得三家公營焚化廠訂單，處理規模將大幅提升，可望帶動廢棄物處理費用收入。

鋼聯氧化鋅製程原料包含集塵灰、石灰與消石灰，將原料放入旋轉窯後，使用焦炭作為燃料製成氧化鋅。

鋼聯表示，焚化飛灰可作為石灰、消石灰的替代原料，意味著除了焚化飛灰處理收入以外，回收飛灰也能用於氧化鋅製程中，省去購買石灰、消石灰費用，降低生產成本。

鋼聯表示，焦炭為目前生產主要成本，近期焦炭開標價格也已出現跌勢，看好石油下跌使焦炭價格再下降，預計下次開標可望跌破萬元，若國際鋅價持平 3000 美元關卡，加上焦炭下跌，可望同步帶動毛利成長。

鋼聯擴大替代原料比重，目前正持續收取 SRF 生質燃料替代焦炭，另外，除集塵灰以外，也擴大電鍍汙泥回收處理，今年處理量將達 6000 噸，公司預計，今年替代原料占比將由去年的 8% 成長至 20%，提升毛利表現。

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