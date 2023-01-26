〈人物側寫〉林修銘靠真功夫炒熱創新板冷灶 提高台股國際能見度

證交所董事長林修銘去 (2022) 年 7 月 1 日在股市低迷之際銜命掌舵證交所，憑藉著近 30 年的證券市場經驗，融合其務實與積極性格，大舉拉抬創新板申請家數成長，新的一年也將瞄準東南亞市場深耕，深化台股與國際市場的接軌並進一步提高能見度，要讓成立一甲子的證交所挺過資本市場動盪時期後，還能持續茁壯前進。

1965 年出生、今 (2023) 年 58 歲的林修銘，是目前四大證券期貨周邊單位最年輕的董事長，但攤開他的證券市場資歷可發現其豐富歷練，曾任中華投信、滙豐中華投信副總經理，之後被挖角到集中保管結算所任職，對證券市場業務十分嫻熟，他在去年股債劇烈震盪之際接任證交所董座，上任後除了要思考如何拉抬股市量能並提振投資信心，還要設法讓當時相對「冷清」的創新板動起來。

林修銘推動業務的能力有多強，從他在集中保管結算所的資歷或許可窺見端倪。2005 年獲延攬到集保服務的他，過去 17 年來，一路從副總經理升任至董事長，期間帶領集保參與國際活動並擔任亞太地區集保組織 (ACG) 副主席、世界集保組織 (WFC) 董事，努力提高台股在國際市場的能見度。

2015 年 12 月林修銘銜命負責打造基富通基金交易平台，隔年 10 月基富通的基金網路銷售平台正式上線，在市場高度競爭環境下，林修銘仍可帶領基富通在 5 年內轉虧為盈，而這股使命必達的拚勁，也讓他獲得高層賞識，成為證交所成立 60 年來最年輕的董事長。

時間回到去年 7 月 1 日證交所董事長交接當天，面對媒體追問創新板進度與規劃，林修銘掛保證一年 10 家掛牌的目標數不變，而為了達成創新板掛牌目標家數，這位史上最年輕的證交所董座一上任就馬不停蹄拜會市場挖掘潛力股，也陸續鬆綁投資門檻積極造市。

在林修銘的努力下，確實讓創新板不負眾望地繳出不錯的成績單，目前已有一家錼創 - KY 掛牌外，現階段還有 8 家企業申請排隊等掛牌，且產業涵蓋能源、APP 軟體開發等產業，以實際行動破除外界看衰創新板「做不起來」的負面印象。

在投資人部分，截至去年 12 月底，創新板的合格投資人也突破 11 萬人，較開辦前大增逾 6 成，其中自然人的部分也有 4.5 萬戶，較開辦前大幅跳增逾 10 倍之多，不論企業掛牌或投資人的規模都有明顯增長。

除了積極活絡台股市場動能，林修銘也不忘拓展海外業務版圖，首要目標就是鎖定有供應鏈移轉優勢的泰國及越南兩大市場，透過專人駐點方式與當地的券商、會計師等專業人士合作，在兼顧市場監理原則下開發海外市場商機。