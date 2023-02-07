〈長榮集團新兵報到〉長榮航太3月底前上市 前三季棚廠滿檔挹注業績

長榮集團旗下長榮航太 (2645-TW) 於去年 2 月登錄興櫃，已通過證交所審查，預計 3 月底前掛牌上市，長榮航太指出，今年到第三季飛機維修棚廠已滿檔，回到疫情前水準。

長榮航太是全球前十大飛機維修公司，主要業務包括位於大園廠區的維修事業體，以及觀音廠區的製造事業體，並透過轉投資事業跨足發動機維修和結構複合材維修領域，可提供高品質的機體、發動機及零組件等維修服務，客戶涵蓋全球 40 多家航空公司。

長榮航太目前資本額 35.28 億元，秉持穩健經營的策略，去年全年營收 118.47 億元，年增 23.19%；去年前三季稅後純益達 14.35 億元，年增幅高達 118%，每股純益 (EPS)4.07 元。

長榮航太說明，位於桃園機場的大園廠區總面積達 58600 平方公尺，主要設施包括 4 座飛機維修棚廠，可同時進行多架次廣體和窄體飛機維修作業，以及發動機及零組件修護廠，物料補給庫房和行政辦公區域等。累計重大機體維修超過 3000 架次，發動機維修超過 2000 具，2019 年曾榮獲全球前十大最佳機體維修廠，業績穩定成長。

長榮航太進一步指出，目前飛機維修棚廠幾乎是滿檔，可停放 21 架飛機，目標持續增加棚場使用率，縮短維修停機時間。

而長榮航太觀音廠區占地 17600 平方公尺，以航太產品及組件的生產製造為主，包括機械加工、放電加工自動產線、化學表面處理產線、電子束焊等特殊製程等，已分別取得波音公司和 GE 公司的生產認證及訂單，提供原廠零組件的製造和大型機體的組裝服務。

長榮航太觀音廠生產的 Leap 發動機燃燒筒，提供空巴 A320neo 和波音 B737MAX 等 2 種機型使用，市占率高達 50% 以上。

隨著疫後航空業復甦，新機需求增加，長榮航太看好，出貨量將穩定成長。