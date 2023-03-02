〈台股盤後〉低點拉升逾百點收平盤 月線失而復得

台股今 (2) 日受美股四大指數跌多漲少影響，早盤開低一度大跌超過百點，最低下探 15492.37 點，所幸午盤過後在晶圓雙雄跌幅收斂，航運、觀光等中小型股撐盤下緩步墊高，終場以平盤作收，收在 15598.72 點，小漲 0.23 點，未能站上 15600 點，但月線失而復得，成交量則達約 2132.95 億元。

觀察電子權值股表現，晶圓雙雄均被壓在盤下，台積電最低下探 515 元，終場則收在 519 元，聯電跌幅也超過 1%，聯發科則下挫逾 2%，反觀鴻海、日月光投控則相對抗跌，扮演撐盤要角。

高價股方面，研調機構二度下修全球伺服器產業出貨展望，股王信驊率先落難，今日股價開低走低，大跌超過半根停板，大立光則相對抗跌，力守平盤上，不過旭隼、世芯 - KY、祥碩、譜瑞 - KY、緯穎等都被壓在盤下，世芯 - KY 更一度跌破千元大關。

航運族群近日也迎來反彈，其中，散裝航運受惠報價上揚，表現最為剽悍，四維航、中航、裕民等漲幅均超過半根停板，台航、慧洋 - KY、新興、正德表現也不俗，此外，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海漲幅也都超過 2%。

另一方面，ABF 載板三雄今日也跌深反彈，由南電領軍大漲近半根停板，而欣興、景碩漲幅也都超過 1%，其他如電信三雄、網通、航太、觀光族群表現也都不俗。

從成交比重來看，電子族群今日成交比重不及 6 成、達約 57%，而航運族群則攀升至近 1 成，化學生技、觀光族群也各占 5%、3%。