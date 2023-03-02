〈神基法說〉二大產品需求佳 全年業績可望年增1成 營益率拚重返10%

神基投控 (3005-TW) 今 (2) 日召開法說會，董事長黃明漢表示，強固型電腦、汽車機構件延續去年成長動能，不僅上半年將較去年成長，目標全年業績成長 8-12%，營益率可望回到 10% 水準。

黃明漢表示，各國政府在疫情舒緩後，預算配置持續回復正常，加上產業積極推動數位轉型需求，支撐強固型電腦今年上半年出貨動能延續。

此外，俄烏戰爭刺激各國增加國防預算，同樣帶動強固型電腦需求。據了解，神基強固筆電約 5 成是應用在政府的警用及國防應用上。

車用機構件方面，黃明漢認為，受惠電動車、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等需求延續，今年車用機構件可望延續去年雙位數成長動能。

不過，綜合機構件因多應用在筆電上，在筆電產業持續面臨修正下，黃明漢坦言，後續觀察下半年商用筆電市況能否回溫，減輕衰退的壓力。

法人預估，神基今年強固型電腦以及機電與能源的電子事業群，業績可望年增 8-15%，車用機構件則估年增 15-20%，綜合機構件則衰退 4-8%，神基今年整體營收估增 8-12%。

以神基營收比重來看，強固型電腦為主的電子件約 46%、汽車及綜合機構件共 46%、轉投資的航太扣件廠豐達科 (3004-TW) 約 6%。

黃明漢強調，今年持續以改善產品組合、優化成本及費用為目標，不只營收成長，毛利率可望提升、營業費用也會下滑，營益率可望重返 10% 的水準。

神基去年營收 324.75 億元，年增 8%；稅後純益 25.65 億元，年減 40%，每股純益 4.27 元。獲利衰退主要受到認列與日商松下 (Panasonic) 專利訴訟費用及賠償金，及前年有處分廠房的業外獲利，墊高比較基期影響。

神基也決議每股擬配息 3.8 元，超越上一年度水準，並創歷史新高，配發率 89%，若以今日收盤價 52.3 元估算，潛在現金殖利率達 7.3%。