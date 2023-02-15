神基強固型行動伺服器新品本季上市 鎖定國防等利基應用

神基投控 (3005-TW) 旗下強固型電腦廠神基電腦今 (15) 日宣布，推出全強固型行動伺服器以及行動工作站，預計第一季末上市，鎖定國防、製造和石油與天然氣等產業需求。

此次神基分別推出 Getac X600 Server 及 X600 Pro-PCI 機種，擴充擴充強固型行動工作站系列產品，其中，X600 Server 將強大效能整合於筆記型電腦的強固型行動伺服器，具高度可攜性、可擴充性。

神基進一步指出，X600 Server 能在國防和石油與天然氣產業等挑戰環境中迅速部署，提供全面且高度安全的伺服器功能，隨著二款全新機種的上市，可滿足客戶在現場部署關鍵任務應用、設定行動指揮中心或是從單一精巧裝置管理多個虛擬系統。

以硬體規格來看，X600 Server 使用 Windows Server 2022 作業系統，並搭載 Intel Xeon W-11855M 處理器、整合式 Intel UHD 顯示卡、高達 128GB DDR4 RAM，以及最高可達 22TB 的儲存擴充槽，在其前身 X500 Server 的基礎上，大幅提升整體效能。

此外，X600 Server 還包含兩組 2.5G BASE-T 乙太網路，能快速同時連線多個伺服器、網路。另外，搭配 RAID 5 組態的擴展能力，提供容量、可靠性和安全性各項平衡選擇。