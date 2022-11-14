藥華藥新藥年底二度調漲 明年營收、毛利率看增

藥華藥 (6446-TW) 今 (14) 日召開法說，執行長林國鐘表示，旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeg 繼今年 7 月調漲藥價後，預計年底會再漲價，有望推升明年營收與毛利率表現。

林國鐘指出，Ropeg 取得藥證滿周年，未來將跟上美國賣藥策略，一年調漲兩次藥價，今年 7 月為首次調漲，一年藥價近 19 萬美元 (約新台幣 591 萬元)，預計年底前會再進行第二次漲價。

藥華藥美國銷售通路分為兩種，其一是透過特殊藥局，可以知道用藥病人數，目前用藥人數每月穩定增加，另外則是經由經銷商拓展市場，不過僅能了解 Ropeg 銷售量，公司看好，Ropeg 將有機會超越競爭藥品 jakafi 上市首年銷售量。

據了解，美國藥廠 Incyte 開發的 jakafi，該藥品為 PV 二線用藥，上市首年治療 800 名病患，上市後第 7 年美國銷售額達到 10 億美元，並治療超過萬人。

產能方面，藥華藥台中廠產能可提供 1 萬名病人，預計明年會新增第二條產線，產能提升 2 倍以上；近期動土的竹北廠預計 2025 年完工，需要經過確校認證後，2026 年投入生產。

至於與 AOP 仲裁案部分，藥華藥強調，目前雙方持續有接觸，對於和解樂見其成，一但對方支付權利金，將會直接認列、貢獻營收。

藥華藥今日公布財報，前三季營收 20.4 億元，年增 636%；毛利率 65.06%，年增 42.3 個百分點；稅後虧損 12.24 億元，虧損較去年同期小幅收斂，每股虧損 4.37 元。