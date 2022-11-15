〈生技論壇〉藥華藥新藥延伸新適應症 未來鎖定三大方向

藥華藥 (6446-TW) 執行長林國鐘今 (15) 日表示，自主研發的長效干擾素除了擴大適應症外，未來也將鎖定三大方向，包括設計差異化平台、切入腫瘤與免疫領域，以及開發細胞療法。

藥華藥自 2003 年將公司定調成以研發為導向的生技新藥研發公司，規劃從新藥創新發明、試驗發展一路到生產製造，並把新藥行銷到歐美，並開始投入研發長效干擾素。

林國鐘表示，當初新藥選題時，看準干擾素有發展潛能，已經從短效變成長效藥物，加上應用不多，國際大廠羅氏、默克等相繼投入研發，因此公司研發出治療血癌新藥 P1101，並授權給歐洲藥廠 AOP 後陸續完成臨床試驗。

此外，P1101 也在去年取得美國 FDA 藥證並創下三個第一，分別為第一個獲得美國 FDA 核准用於所有 PV(真性紅血球增多症) 成人患者、第一個獲得美國 FDA 專門用於治療 PV 的干擾素療法，以及第一個創下台灣研發製造新藥、自行在美上市銷售。

林國鐘指出，P1101 除了應用在 PV(真性紅血球增多症) 成人患者外，也持續擴大適應症，目前正在執行血小板過多症 (ET) 三期臨床試驗，預計收案 160 人，至今已收到 140 人，預期未來新藥上市後，有望搶攻競爭對手一定的市占率。

展望未來，林國鐘提到，公司將聚焦三大方向並持續瞄準創新療法 (BiC/FiC Therapeutics)，包括透過既有長效型蛋白質藥物研發 PEG 技術平台，設計出細胞因子並開發出創新藥物、該平台延伸應用在腫瘤與免疫領域，以及切入細胞療法領域。