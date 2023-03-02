〈群創法說〉Q2面板報價估全面回升 品牌客戶為黑五提前下單

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (2) 日召開法說會，群創表示，在面板廠積極管控下，面板庫存已在去年底降至相對低檔，且各世代面板廠稼動率平均不到 7 成，整體供需趨於平衡，預期隨戰爭、通膨趨緩下，需求可望回升，第二季各尺寸面板價格也可望全面回升，總經理楊柱祥更透露，目前已有客戶提前洽談下半年黑五購物節訂單。

楊柱祥直言，品牌廠也了解面板廠已無利可圖，因此觀察去年底開始 32 吋小尺寸產品價格就開始出現反彈，40-50 吋中尺寸產品價格本月也開始回升，期待 85 吋等大尺寸產品也可望在下一季出現反彈，至於筆電、顯示器等 IT 面板價格近期跌幅也收斂至 0.3-0.5%，審慎樂觀第二季也將出現反彈。

雖然面板廠庫存已達相對健康，但楊柱祥也坦言，一線、二線品牌及各通路庫存狀況仍不一，但可以透露的是，市場端確實開始有需求回升，尤其面板價格已到谷底，往年 4 月才開始要敲定的黑五購物節訂單，現在就有客戶提前來談，形容這是「春江水暖鴨先知」。

根據群創內部預期，今年 1 月各世代面板廠產能稼動率約落在 59%，2-3 月則可望回升至 67%，4 月則可望進一步上升至 71%，而群創先前則預期，首季大尺寸面板出貨量將季減 1-3%，產品平均單價 (ASP) 則可望與上季持平，中小尺寸面板出貨量則估將季減 11-13%。

雖然群創去年第四季仍陷虧損，不過在費用管控下，毛利率、營益率均較上季改善，群創說，將會持續聚焦在營運體質、獲利改善；群創去年全年虧損 279.9 億元，每股大虧 2.76 元，雙雙創下 2013 年以來，近十年低點。