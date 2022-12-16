長江存儲遭列美實體清單 2024年恐淡出3D NAND市場

研調機構 TrendForce 指出，美國商務部 12 月 15 日正式將長江存儲列入實體清單，將使其難以購得美國設備商技術支援及設備零件，大幅限制位元成長可能性，恐將導致長江存儲在 2024 年後淡出 3D NAND 市場；並預期隨著供給位元減少，明年第三季 NAND Flash 價格有機會反轉向上。

TrendForce 指出，長江存儲在失去設備商支援下，Xtacking 3.0 中 128L 及 232L 生產良率將受到極大挑戰，其 2023 年 NAND Flash 供給位元供給量將再度下修，自原預估位元供給年成長 60%，下修至年增 18%，在考量列入實體清單影響下，再度大幅下修至年衰退 7%。

據 TrendForce 觀察，到非中系客戶對採用長江存儲技術態度已轉趨保守，美系智慧型手機客戶已暫緩採購，原已在進行其 client SSD 產品驗證的 PC OEM 廠，也暫停導入，續長江存儲業務發展恐將僅限縮於中國地區，高層數製程轉進也將受到極大限制。

TrendForce 認為，長江存儲除持續向美國爭取自實體清單移除外，後續不排除退回生產 2D NAND，或轉型為成熟製程邏輯 IC 供應商等可能性。

不過，TrendForce 也預期，隨著 YMTC 於 2023 年供給位元再次下修至年衰退 7%，整體 NAND Flash 產業供應位元成長率也同步下滑至 20.2%，看好未來 enterprise SSD 受惠價格彈性、帶動需求成長，明年下半年 NAND Flash 不排除出現供給吃緊的可能，品牌廠第二季可能擴大備貨，帶動價格持穩，第三季起有機會反轉向上。

