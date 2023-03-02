投資人從幣安穩定幣撤出約60億美元

根據 CoinGecko 數據，在美國監管機構打擊穩定幣發行之後，幣安的 Binance USD（BUSD）已經出現約 60 億美元的外流。

發行 BUSD 的 Paxos 信託公司 2 月 13 日表示，美國證券交易委員會（SEC）已通知公司，應該將產品註冊為證券並正在考慮對自家平台採取行動。同日，紐約州金融服務管理局（NYDFS）已命令 Paxos 停止鑄造代幣。

NYDFS 發言人後來透過電子郵件向路透表示，Paxos 違反其「量身訂做的定期風險評估」的義務，以及對幣安和 BUSD 的盡職調查，這些都是阻止「不良行為者使用平台」所必需的。

幣安執行長趙長鵬表示，監管機構的決定意味著代幣的是值將隨時間推移而下降。根據 CoinGecko 數據，周三幣安的價值約為 105 億美元，低於 2 月 13 日的 161 億美元。

英國《金融時報》（Financial Times）周三（1 日）援引區塊鏈分析公司 Nansen 的數據報導表示，在過去的一個月內，投資人已經從幣安穩定幣撤出逾 60 億美元。

分析人士表示，NYDFS 的舉動代表著幣安從更大的穩定幣中獲得市占的努力受挫。SEC 主席詹斯勒此前表示，他認為一些穩定幣市證券。