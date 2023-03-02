〈貴金屬盤後〉中國製造業景氣強+美元走軟 黃金收高

黃金期貨周三 (1 日) 上漲，儘管聯準會 (Fed) 升息陰影仍在，但中國經濟數據打壓美元，一些人也看好中國對實體黃金需求，讓黃金得以從 2021 年以來最糟單月表現中喘口氣。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 8.70 美元或 0.5%，收在每盎司 1845.40 美元，連三日上漲。黃金期貨 2 月共下跌 5.6%，創 2021 年 6 月以來最大跌幅。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說，中國公布強勁製造業景氣，加上一些國家看來準備繼續升息，讓美元對其他貨幣走軟，並支撐黃金市場。

中國周三公布 2 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 從 1 月的 50.1 強彈至 52.6，創 2012 年 4 月以來最快擴張速度，帶動人民幣升值，美元一度觸及一周低點。非官方製造業 PMI 也從 54.4 反彈至 56.3。

另一個導致美元疲乏的原因來自歐元，歐洲的通膨數據仍居高不下，並懷疑歐洲央行 (ECB) 可能加速升息。

美元指數 (DXY) 周三下跌 0.3% 至 104.53。黃金以美元計價，因此美元貶值代表海外投資人買進的成本較低，有利黃金需求和價格。但在升息環境中，黃金因為不孳息的特性，魅力不如債券。

美國未來兩周公布的就業和通膨數據，將幫助投資人研判美國的利率前景。Fed 將在 3 月召開決策會議。

明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三說，他對 3 月升息 1 碼 (25 個基點) 或 2 碼抱持開放的態度。另一方面，亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為，Fed 必須繼續升息，讓利率升到 5-5.25%，代表還有 2 碼的升息幅度。

美國周三公布的經濟數據，顯示美國經濟仍火熱，2 月標普全球製造業 PMI 報 47.3，低於初估的 47.8，ISM 製造業指數則從 1 月的 47.4 提升到 47.7，雖然反彈，但仍低於象徵景氣榮枯線的 50。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說，黃金 2 月曾跌到兩個月最低點，經過充滿挑戰的一個月後，現在獲得一些力量，重回 1830 美元以上。

其他貴金屬方面，鈀金和白金雙雙上漲。High Ridge Futures 的 Meger 說，中國需求和美國等地的衰退疑慮，正在互相拉扯，讓近期的鈀金和白金行情變得波動。

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