〈陸港盤後〉中國製造業PMI強勁回升 A股大漲 港股飆漲6%

中國 A 股市場 3 月「開門紅」，三大指數周三（1 日）收盤同步大漲，滬指漲 1%，收復 3,300 點關卡，香港恒生科技指數更飆漲逾 6%，寫下去年 12 月以來最大單日漲幅，利多是中國 2 月製造業採購經理人指數（PMI）強勁回升，財政部也宣布要繼續實施減稅降費政策，形成「水多魚多」良性循環。

滬指周三收盤漲 1% 報 3,312.35 點，深成指漲 1.11% 報 11,914.32 點，創業板指漲 0.61% 報 2,443.95 點；兩市成交額合計人民幣 9,189 億元，「北向資金」淨買入 70.1 億元。

金融、半導體、軟體等類股走高，建築、建材、鋼鐵、有色、電力等族群齊揚，信創、雲端運算、智慧政務等數位經濟概念股再度活躍。

香港恒生指數周三收盤驟漲 4.21%，恒生科技指數狂漲 6.64%，均創下去年 12 月以來最大單日漲幅。

中國國家統計局周三（1 日）公布的數據顯示，2 月官方製造業 PMI 為 52.6，寫下 2012 年 4 月以來新高。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2 月「穩經濟」政策效應進一步顯現，加上疫情衝擊消退等有利因素，企業加快復工復產腳步，經濟持續回升，進而帶動製造業、非製造業商務活動指數、綜合 PMI 產出指數等三大指數均連續第二個月處於擴張區間。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，2 月製造業 PMI 進一步攀升，顯示經濟全面回升趨勢更加明確。儘管 2 月 PMI 存在春節因素（今年春節在 1 月，PMI 是與上月對比形成），但 PMI 上升幅度較大，特別是各分項指標大都已提高到榮枯線以上，這些都是經濟全面持續回升的徵兆。

與此同時，據《財新網》報導，2 月財新製造業 PMI 為 51.6，較 1 月升 2.4 個百分點，為去年 8 月來首次高於臨界點，並寫下去年 7 月來最高紀錄。此走勢與官方製造業 PMI 一致。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2 月經濟加快回暖，供求擴張，外需提振，就業開始復甦，製造業企業對未來景氣更有信心，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫情時代修復期。

此外，中國財政部副部長朱忠明周三說，繼續實施好已經確立的減稅降費政策，扎扎實實把該減的稅費減到位。

朱忠明表示，今年各項稅費支持政策將繼續發揮助企紓困、穩住經濟大盤的作用；政府將綜合考慮財政承受能力和助企紓困需要，儘快研究明確政策，落實政策，形成「水深魚歸」、「水多魚多」良性循環。

財政部副部長許宏才則說，鼓勵有條件的地方透過現有資金渠道支持家電「以舊換新」、綠色智慧家電下鄉等政策，並繼續免徵購置期在今年的新能源車車輛購置稅。