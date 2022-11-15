美時血癌藥明年首季再出貨 營收貢獻穩定成長

美時 (1795-TW) 今 (15) 日召開法說，外界關注血癌用藥 Lenalidomide 明年出貨狀況，財務副總沈燁表示，血癌用藥今年 9 月首次出貨後，下次出貨時間落在明年第一季，預期明年將依照通路商訂單量分 3 至 4 次出貨，血癌藥營收貢獻呈現穩定成長。

美時受惠血癌用藥 Lenalidomide 打入美國市場，加上亞太市場業績加溫，第三季營收衝上 20.8 億元，季增 534%，年增 497%，每股純益 7.97 元；前三季純益 28.5 億元，年增 147.8%，每股賺 10.96 元，單季、累計獲利雙創新高。

沈燁提到，由於血癌用藥與原廠達成協議，依照合約約定，9 月有一次性出貨推升營運走揚，明年除了第一季再次出貨，全年將分 3 至 4 次出貨，另外與原廠協議中，美時至 2025 年前，每年會取得一定市場份額且逐年遞增，營收貢獻可望穩定成長。

美國市場競爭方面，目前共有 6 家學名藥廠上市血癌用藥，另外有 10 家藥廠正在與原廠進行專利訴訟，沈燁認為，儘管後續還有多家學名藥廠將加入市場，但已與原廠達成協議，對營運衝擊小。

戒毒癮藥部分，沈燁表示，確實有競爭者透過降價來爭取更多市占，不過降價幅度比預期低，公司市占率仍保持 38%，目前持續降低產品的原料與製造成本，來維持利潤。

沈燁認為，戒毒藥市場競爭對手的藥品已被核准，但產品線並不完全，恐難打入市場，加上目前戒毒癮藥價低，同業也不願再降價，預期藥價可以維持平衡一段時間。