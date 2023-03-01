【產業概觀】能源車加速充電樁建置，5年複合成長率高達44%！充電樁概念股一覽

一、電動車零組件變化

隨著汽車邁入電子時代，縱使車輛所需的總零件數減少，不過對於半導體的使用卻是上升的，台灣的半導體供應鏈相對完整，就有利於整體模組化。

就電動車變化圖來看，新增的零件大致有馬達、變流器、高壓鋰電池、電動煞車、電動幫浦、車載充電器、二次驅動電池、DC 轉化汽、冷氣電動壓縮機、高階電動車用線組。不使用則是有引擎、變速箱、油壓煞車、點火設備、進氣、燃燒、排氣、潤滑、啟動零組件、交流發電機。

純電動車雖是各大廠研究方向，但目前主要的問題在於電池續航里程以及充電樁的建置，因此油電混和暫時仍是當前主流。目前主要國家明確訂出 2030-2040 年要禁售燃油車，也勢必帶動各大車廠朝向純電動、增設充電樁的方向發展。

電動車相較於燃油車，主要劣勢是續航力以及充電所需時間較加油來得沒效率，因此消費者對於電動車的購買意願受到影響，所以提高續航力和充電效率是各品牌努力的方向，值得注意的是，2021-2025 年公共快充年複合成長率達 13%、私人充電樁則是 44%。

當前充電方式大致可分為 3 種，分別是旅充、壁掛式充電、超級充電站，差異主要在於電壓不同影響充電樁輸出的功率。

二、充電樁三大比較

透過比較可以知道充電功率影響充電的效率，而第三代半導體特性即為耐高壓、高溫、高效率，就這就是為什麼第三代半導體對電動車如此重要的原因，其中快充的應用是以氮化鎵 (GaN) 為主，不過 GaN 關鍵製程技術，是掌握在國際少數廠商手上，如美國科銳 (Cree)、羅姆半導體 (ROHM) 與 II-VI。

(延伸閱讀: 第三代半導體台廠有什麼供應鏈?)

充電系統供應鏈中，上游設備元件主要有電力轉換模組、充電電源線、充電槍、充電模組等。其中充電模組佔成本達 50%，而這個的技術關鍵在於 IGBT，台灣廠商在車用 IGBT 與老牌大廠差距仍大，當前主要依賴英飛凌、安森美、三菱、富士、東芝等歐日廠，不過在充電樁製造與建設當前已有實際導入市場。

三、充電樁概念股

以台廠來說當前在充電樁領域有布局的廠商包含 (2308-TW) 台達電、(6282-TW) 康舒、(2457-TW) 飛宏、(3003-TW) 健和興、(2382-TW) 廣達、(6217-TW) 中探針、(3023-TW) 信邦、(6573-TW) 虹揚 - KY、(1586-TW) 和勤、(6290-TW) 良維等。(延伸閱讀: 充電樁概念股一次看)

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