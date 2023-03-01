〈台股盤中〉台積電與欣興翻紅帶動信心 指數翻紅高檔震盪

台北股市今 (1) 日在台積電 (2330-TW) 及欣興 (3037-TW) 股價在盤中由黑翻紅的有利走勢之下，爲大盤在連續假期之後的市場提振信心，同時鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值股走高，也是支撐集中市場加權股價指數走揚的重要動力，預估全場成交值將達 2690 億元。

由於台積在美國發行的 ADR 於台股休市期間的走勢偏弱，累計跌幅達 3.3%，也成為拖累台股走勢的重點，早盤大盤以 15435.38 點開出，盤中最低爲 153387.38 點，但隨著包括台積電、欣興股價的的由黑翻紅，再度爲大盤帶來人氣，盤中最高加權股價指數爲 15533.04 點，預估全場成交值將達 2690 億元。

國泰權期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前由族群的題材主導盤勢發展，如上周的散裝航運、今天的雞肉價格族群，帶動大盤的高檔震盪走勢，族群資金輪動快速是要注意的重點。同時，OTC 指數的表現優於集中市場加權指數，大盤以中小型個股表現爲主。

今天台股盤中，台積電上漲 0.98%，聯發科股價上漲超過 5%，鴻海股價上漲逾 1%，另外，大立光 (3008-TW) 盤中小跌 1.36%。

ABF 載板類股盤中上漲，欣興、景碩 (3189-TW) 盤中上漲。貨櫃航運股包括長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 盤中走低。

值得注意的是卜蜂 (1215-TW) 因雞肉價格上漲題材，今天股價漲停創 1990 年以來股價新高。