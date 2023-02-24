台股急殺逾百點 外資提款80億元 三大法人賣超89.12億元

受到 MSCI 季度調整盤後生效影響，台股今 (24) 日最後一筆爆出 480 億元大量，台積電、聯發科等主要電子股跳水，金融、傳產也無力，加權指數尾盤急殺，下跌 111.62 點，收在 15503.79 點，成交值放大至 2861 億元。三大法人合計賣超 89.12 億元，外資提款約 80 億元。

台股周線翻紅，本周累計上漲 24.09 點；月線連 2 紅，累計 2 月上漲 238.59 點。觀察三大法人今天籌碼動向，外資反手賣超 80.36 億元；投信持續買超 11.7 億元，為連 7 買；自營商與外資同調，賣超 20.43 億元。三大法人合計賣超 89.12 億元。

台積電今天開高走低，早盤一度漲至 525 元，但隨即翻黑、尾盤跌幅擴大，收在 511 元；聯發科同步翻黑，跌幅達 2.95%，以 723 元作收；鴻海、台達電也跌逾 1%。ABF 載板股殺聲隆隆，欣興下挫超過 4%，南電也跌逾 3%。

波羅的海綜合指數 (BDI) 連五日走強，23 日強漲 21%，其中海岬型運費指數 (BCI) 狂漲 47%，帶動散裝航運股新興直奔漲停價，四維航也一度亮燈漲停，裕民勁揚近 8%，慧洋 - KY、中航、台航、正德也有 3-5% 的漲幅。

高價股方面，股王信驊今天一度亮燈漲停，衝上 2850 元，創近 10 個月以來的盤中新高，終場漲幅縮至 7.7%，收 2795 元；力旺延續漲勢，大漲逾半根停板，收 1870 元；創意續寫新天價，漲逾 4%，收在 1160 元；緯穎昨天噴出漲停後，今天再度觸及漲停，但尾盤漲幅收斂至 6.7%，收 969 元。

金融股陷入整理走勢，富邦金、國泰金小漲作收，兆豐金、第一金則下跌約 1%，玉山金、開發金則收平盤。鋼鐵股有壓，中鋼跌逾 1%，中鴻、豐興、威致、海光、世紀鋼等也下跌 1-2%。