〈台股盤前〉美股跌多漲少 短線震盪整理機率大

台股經過長假後，今 (1) 日將迎來 3 月第一個交易日，不過觀察美股在台股休市期間跌多漲少，加上聯準會升息壓力再度轉強，昨 (28) 日四大指數普遍收黑，預期台股短線仍將呈現區間震盪整理格局，並以個股表現為主，其中，具備高殖利率題材的個股可望躍居盤面焦點。

美股四大指數昨日漲多跌少，道瓊指數終場大跌 232.39 點或 0.71%，收在 32656.7 點，那斯達克、標普 500 也同步翻黑，終場各以小跌 11.44 點、12.55 點做收，而費城半導體指數則小漲 7.18 點或 0.24%，台股 ADR 中，台積電 (TSM-US) 終場壓回收在平盤之下，聯電 (UMC-US) 則上漲近 1%。

盤面焦點，美國商務部預計在 6 月底開始晶片法案 (CHIPs Act) 當中的 390 億美元晶片製造補助方案申請，相關規定在 28 日公布，企業將須與政府分享超額利潤、提供員工子女托育計畫，且須同意受到中國產能擴張的限制，此外，若企業在美國蓋晶片廠，還能獲得 25% 投資租稅抵減，估計價值 240 億美元。

海運市況分歧，近期貨櫃、散裝報價呈現兩樣情，雖然貨櫃海運運價持續破底，但散裝報價卻贏來強彈，其中，波羅的海綜合運價指數 (BDI) 近一周指數大漲近七成，本周將可望漲回至千點之上，並帶旺散裝航運族群營運表現。

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅第四次應邀擔任世界行動通訊大會 (MWC) 專題演講嘉賓，她說，過去三年因為疫情，互動方式經歷轉變，未來需要全新的思維模式，以消費者為中心的創新與突破性 5G 科技，並更需要積極跨界協同合作，才能提供終端使用者最先進的服務。

另一方面，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉結束中國鄭州廠巡視後，馬不停蹄前往印度，28 日再拜會印度總理莫迪 (Narendra Modi)，這也是雙方時隔 8 個月後再度會面，劉揚偉強調，將持續在印度建立生態系統。