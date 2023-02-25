俄烏戰爭一周年 大宗商品貿易風雲變色

俄羅斯入侵烏克蘭在周五 (24 日) 滿一周年，雖然俄國是天然資源供應大國，但戰爭對供給的衝擊似乎沒有某些專家一年前所預料的嚴重，儘管如此，分析師指出，能源政策和大宗商品的流動仍在過去一年經歷深遠的轉變。

Aegon 資產管理資深信用研究分析師 Jeremy Thurm 說：「考量到俄羅斯擁有的廣大天然資源，俄烏戰爭對大宗商品市場的影響依然重大。然而經過一年後，有其他諸多因素重新牽引貿易流動，包括制裁力道不足、中國防疫封鎖、比預期溫暖的天候等，都減輕了戰爭最初對大宗商品價格的衝擊。」

一年前，當俄羅斯跌破眾人眼鏡出兵烏克蘭之後，從原油、天然氣、穀物到金屬在內，多種大宗商品價格暴衝。

俄羅斯是全球最大鈀金生產國，戰爭爆發後，美國交易的鈀金期貨從戰爭前的高點進一步大漲逾 20%。此外，歐洲洲際交易所 (ICE Futures Europe) 的 Newcastle 煤炭價格幾乎翻漲一倍，歐洲基準的天然氣價格幾乎漲了兩倍。

相較於其他受制裁的商品，農作物未面臨同樣限制，凸顯糧食安全議題在西方國家心目中的重要性。(圖: AFP)

如今回頭再看，許多大宗商品都在戰爭爆發的前幾個月飛漲，之後便恢復平靜。RiXtrema 投資風險管理公司執行長 Yon Perullo 表示，主要是因為市場已經消化了供給衝擊，因此影響比戰爭最初爆發時預估的小，「大家慢慢習慣沒有俄國商品的世界。」

在截至 2 月 21 日的 12 月裡，美國鈀金期貨下跌約 35%，倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁期貨、歐洲天然氣期貨、美國的銅期貨和小麥期貨，也紛紛下跌。

DWS 集團大宗商品主管暨投資組合經理人 Darwei Kung 說：「雖然戰爭對商品價格的影響有限，但的確對能源政策和大宗商品流動帶來深遠的影響。」

他解釋，俄國一直是歐洲主要的能源供應國，但從去年開始，俄國能源的重要性大幅降低，受到經濟制裁影響，俄國必須把油運送到更遠的亞洲。

此外，Kung 認為戰爭凸顯出，對歐洲和美國來說，糧食安全凌駕於其他安全議題，因為相較於其他各種制裁措施，歐美和其盟友明顯更努力確保農作物出口不受干擾。

西方國家禁止俄國石油交易，希望打擊俄國藉石油收入賺取更多挹注戰爭資金。(圖: AFP)

Aegon 的 Thurm 指出大宗商品行情回穩的另一個重要因素：俄國並未停止生產大宗商品。雖然美國和歐陸一些國家雖然停止從俄國進口特定商品，英國不再採購俄羅斯海運石油，歐洲也禁止從俄國進口鋼鐵，導致這些地方的供給受到影響。但大宗商品最終改變貿易流向，出口到中國、印度和土耳其。

不僅如此，顧慮到全球供應鏈，俄羅斯的原物料產業大致不受制裁影響。Thurm 說，鈀金沒有受到制裁，就足以說明俄國產量規模對全球需求的重要性，以及這個世界有多依賴俄國的供給。

至於石油、煤炭、鋼鐵、黃金等，雖然都遭到歐洲的經濟制裁，但這些商品的供需並未受到長期影響， 甚至有幾個大國仍可進口俄國品。

因此，DWS 的 Kung 表示，戰爭真正帶來的持續應影響是「全球貿易關係的改變」，他舉例，中國和俄羅斯關係拉近所引發的隱憂，可能讓中國面臨更多貿易壁壘。

他說：「受到貿易壁壘影響，供給和需求的選擇有限， 這將導致更破碎化的大宗商品市場，讓大宗商品領域的所有消費者承受更高的價格。」