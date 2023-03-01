盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.17%報58.8元，成交860張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.17%，01日09:05報58.8元，成交860張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌6.11%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.72%。櫃買指數上漲2.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,381 張
  • 外資買賣超：-1,382 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：-118 張
  • 融券增減：+236 張

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