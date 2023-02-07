盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.24%報77.5元，成交1,638張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.24%，07日11:41報77.5元，成交1,638張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲2.51%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.94%。櫃買指數上漲2.94%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,481 張
- 外資買賣超：+1,451 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+29 張
- 融資增減：-117 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
+18.90%
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原投組報酬率
+12.92%
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投組標的成分
40%
3454
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