盤中速報 - 新普(6121)急跌-3.26%報282.5元，成交253張

新普(6121-TW)近5分K跌速3.26%，01日09:04報282.5元，成交253張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新普(6121-TW)近5日股價上漲1.35%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.35%。櫃買指數上漲2.32%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+58 張
- 外資買賣超：+400 張
- 投信買賣超：-363 張
- 自營商買賣超：+21 張
- 融資增減：-17 張
- 融券增減：0 張
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投組標的成分
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