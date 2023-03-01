盤中速報 - 新普(6121)急跌-3.26%報282.5元，成交253張

新普(6121-TW)近5分K跌速3.26%，01日09:04報282.5元，成交253張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新普(6121-TW)近5日股價上漲1.35%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.35%。櫃買指數上漲2.32%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+58 張
  • 外資買賣超：+400 張
  • 投信買賣超：-363 張
  • 自營商買賣超：+21 張
  • 融資增減：-17 張
  • 融券增減：0 張

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