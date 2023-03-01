盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.89%報962.0元，成交774張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.89%，01日09:07報962.0元，成交774張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌0.31%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+180 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：+154 張
- 自營商買賣超：+18 張
- 融資增減：-279 張
- 融券增減：+56 張
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+18.45%
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原投組報酬率
+10.16%
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投組標的成分
40%
8996
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