盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.89%報962.0元，成交774張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.89%，01日09:07報962.0元，成交774張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌0.31%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+180 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：+154 張
  • 自營商買賣超：+18 張
  • 融資增減：-279 張
  • 融券增減：+56 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.45%

$11,845

原投組報酬率

+10.16%

$11,016

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    六角

    2732

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 10%

    盛達

    3027

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞