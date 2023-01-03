盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.95%報65.8元，成交820張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.95%，03日09:08報65.8元，成交820張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌4.79%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.57%。櫃買指數下跌1.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+374 張
- 外資買賣超：+422 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-50 張
- 融資增減：-17 張
- 融券增減：-560 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.27%
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原投組報酬率
+14.94%
$11,494
投組標的成分
40%
8996
20%
2731
20%
6180
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10%