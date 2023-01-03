盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.95%報65.8元，成交820張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.95%，03日09:08報65.8元，成交820張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌4.79%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.57%。櫃買指數下跌1.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+374 張
  • 外資買賣超：+422 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-50 張
  • 融資增減：-17 張
  • 融券增減：-560 張

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