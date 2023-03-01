盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.12%報786.0元，成交116張

富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2.12%，01日09:03報786.0元，成交116張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲1.43%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲0.71%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+420 張
- 外資買賣超：+438 張
- 投信買賣超：-18 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-99 張
- 融券增減：-3 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
5258
10%
3027
10%