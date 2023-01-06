〈CES大展〉宏達電發表新消費旗艦一體機VIVE XR Elite 定價34900元

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日在 2023 年美國最大國際消費性電子展 CES，發表具備 VR 虛擬實境與 MR 混合實境的新消費型旗艦一體機 VIVE XR Elite，定價 34900 元，即日起開始預購。

董事長暨執行長王雪紅表示，VIVE XR Elite 是全沉浸式網路最新里程碑，超越當今 VR 設備的透視攝像技術 (pass-through)，開啟學習和娛樂的新現實境界。

宏達電新推出的 VIVE XR Elite 建議售價 34900 元，盒內包含頭戴式顯示器、2 個控制器、電池座；即日起至 2 月 15 日預購則可免費獲得 5 款熱門內容。

VIVE XR Elite 是將 VIVE Focus 3 與 VIVE Flow 的特點結合，首次導入全彩高解析 RGB 透視攝像鏡頭和手部追蹤功能，大幅拓展 MR 體驗內容多樣性與未來發展潛力。王雪紅強調，VIVE XR Elite 將帶領消費者進入元宇宙 VIVERSE，並有支援最新的標準 WiFi 6E 等多元內容。

宏達電指出，VIVE XE Elite 支援 PC VR，搭配 VIVE Streaming 功能，透過 USB-C 串流線或 Wi-Fi/Wi-Fi 6E 輕鬆連接至電腦；另外將迎來 HTC VIVE 有史以來最大範圍的遊戲發布計畫，100 款的 MR 和 VR 新內容隨之推出，包含新遊戲與經典遊戲。

硬體方面，宏達電提到，隨著虛擬世界題材更多元豐富，無論是醫療培訓或遊戲娛樂等應用，更仰賴精準可靠的追蹤能力，新一代 VIVE XR Elite 搭載 4 顆廣角追蹤鏡頭、1 顆高解析 RGB 彩色鏡頭與 1 顆景深鏡頭。

針對 VR 和 MR 體驗，導入手部追蹤功能，透過和骨骼識別系統相仿的追蹤技術，可更直覺利用雙手進行互動，如透過自然手部擺動、指尖移動，進行畫面瀏覽、點擊、拖曳、滾動和輸入。