升息壓力揮之不去 台股15500點恐不保 留意漲多個股拉回壓力

台股周線、月線同步收紅，但法人提醒，在美國升息壓力籠罩、美股收黑等壓力下，台股短線仍有拉回壓力，下周短線將面臨 15500 點保衛戰，部分漲多個股勢將面臨資金調節壓力。

受 228 連假觀望心態，權值電子股受 MSCI 季度調整，引爆尾盤賣壓湧現，電子股淪為資金調節標的，拖累台股 24 日下挫 111.62 點作收，高低點來回震盪約 214 點。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股 2 月表現相對其他亞股來得強勁，主要是受惠市場對風險偏好度回升所致，包括 Nasdaq 等科技相關主題都呈現相對強勢的表現。

安聯投信台股團隊認為，近期台股反彈並非是無基之彈，而是有跡可循，包括庫存調整步調開始放緩、距離半導體周期底部愈來愈近急單出現，加上中小型股活蹦亂跳，對市場而言都屬正面訊息，接下來就等市場需求何時回升。

以題材面來看，安聯投信台股團隊表示，科技部分長線仍看好 IP(矽智財)、客製化晶片、雲端伺服器、車用電子、晶圓代工先進特殊製程；另外，驅動 IC、面板、被動元件、記憶體、銅箔基板等景氣循環末段族群現階段也值得觀察 。

但安聯投信台股團隊也提醒，短線留意部分族群漲幅過大有獲利了結賣壓，另外 3 月即將登場的中國經濟會議，以及俄烏等地緣政治情勢變化也會左右亞股、甚至台股走勢。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，目前在台股布局上，建議應以價值股為優先考量，原因在於基本面相對穩健，加上 ETF 透過指數篩選，剔除了人為因素的干擾，將能更有效率進行多產業的配置，避免單押單一個股或產業，造成資產的減損。

在產業部分，鄭翰紘指出，近期美國晶片大廠輝達 (Nvidia) 的財報優於市場預期，激勵科技類股走勢，樂觀情緒蔓延，連帶讓台灣半導體以及 PC 類股因此受惠。

展望後市，鄭翰紘認為，PC 市場與消費者支出高度相關，隨著中國大陸經濟啟動疫後開放，消費者信心也隨之提升，有助電子產品銷售市況。

至於以半導體為首的科技類股尚待庫存去化完成，在獲利表現可持續提升的情況下，預期未來行情仍有空間發揮；另外航運股的部分，今年以來貨櫃報價持續下滑，不過股價出現低檔反彈，今年的配息也仍可期待，目前股價與殖利率仍具有吸引力。