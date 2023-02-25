電信設備市場趨於停滯 愛立信宣布全球裁員8500人

瑞典電信設備巨擘愛立信 (Ericsson) 周五 (24 日) 宣布，計劃在全球裁員 8500 人，相當於總員工數 8%，並將削減成本，以因應 5G 設備在美國和其他市場訂單減緩的情況。

總部在斯德哥爾摩的愛立信在聲明中說，大部分裁員將在今年上半年展開，但一部分可能會到 2024 年才展開。該公司幾天前才宣布將在瑞典裁員約 1400 人，去年 12 月曾設下今年底前要削減 90 億瑞典克朗 (8.62 億美元) 成本的目標。

此外，雖然愛立信持續投資 5G 無線網路技術，但執行長 Börje Ekholm 上個月透露，5G 推廣的速度比預期緩慢。

在全球經濟降溫、通膨上揚之際，全球電信業紛紛精簡人力，英國伏德風 (Vodafone) 今年稍早也計劃裁員數千人。

愛立信上個月公布去年第 4 季財報，獲利降幅超越市場預期，反映部分 5G 大客戶為了因應充滿不確定性的大環境，而削減支出。

愛立信股價周五在斯德哥爾摩股市下跌不到 1%，今年來共下跌 4.6%，去年暴跌近 40%。其發言人說：「我們認為公司有潛在的精簡空間，可以變得更有效率，尤其是在結構性成本方面。」

維權股東 Cevian 資本公司對最新這波組織調整的消息表示歡迎，認為這是處理結構性獲利問題的重要舉措。

Cevian 最早在 2017 年投資愛立信，現在持股約 5%，目前計劃在 3 月股東大會提名一位人選，加入愛立信的董事會。

華爾街日報報導，在美國、中國、中東等地都已經架設 5G 網路，其中有一些使用愛立信的設備，希望升級客戶的網速。儘管如此，一些早期採用者卻未發現 5G 網路速度更快。