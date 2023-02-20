中興通訊傳驚多部門裁員 恐進一步精簡人力

中國通訊設備巨擘中興通訊 (00763-HK) 驚傳裁員，無線研究院、終端等部門員工都被砍，而且未來該公司可能進一步精簡人力。

據《科創板日報》報導據，知情人士透露，中興通訊已啟動裁員，涉及無線研究院、終端等多個研究院和部門，每個業務線比率不同。多名知情人士說，不少員工在年前 1 月 18 日接到通知，會在 2 月底前完成離職手續。

「無線研究院一些部門的裁員比例在 10%-20%，有線研究院、中研院也都在裁員，另外終端業務部門也是此次裁員重點。」一名中興員工表示。

此次中興通訊縮減人力，不僅影響這一兩年的新進員工，也波及工作 10 年以上的資深員工。

「一位在中興已經 10 多年的軟體開發工程師，這次也在優化名單裡。而我所在的部門裁員比例已經超過 10%，後面還會繼續。」有員工表示。

消息人士透露，過去中興的人員架構較穩定，今年該公司主動裁員，內部傳言主因是去年徵才名額超編，可能迫使中興通訊縮編 20%。

「過去公司確實不怎麼裁員，員工自行離職的較多。新員工有的幹一兩年就走了，能力強的員工也會趁年輕離開。而 2022 年因大環境各種因素，外部社會崗位較少，員工自願流出的不多。另外，這幾年大量招聘員工，導致人員本來就冗餘，導致要縮編減員，後續可能還會繼續優化。」知情人士說。

中興通訊發布的去年第 3 季財報顯示，前三季營收為人民幣（下同）925.59 億元，較一年前成長 10.42%；歸母淨利潤 68.2 億元，增長 16.52%。去年第 3 季營收為 327.41 億元，成長 6.46%；歸母淨利潤 22.54 億元，激增 27.05%，毛利率為 37.43%。

中興通訊另於上周五（17 日）公告監事會主席減持計畫。公告顯示，監事會主席謝大雄計劃以集中競價交易方式，減持公司 A 股股份不超過 9.3 萬股，占公司總股份比重不超過 0.002%。