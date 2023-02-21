科技業吹裁員潮 成本節流有望成股價新利多

根據金融分析平台 Sentieo 統計的財報會議記錄分析，自今年 1 月份財報季開始以來，至少有 27 家市值在 100 億美元或以上的美國企業提及裁員帶來的正面影響。有分析師認為，只要企業在財報季中宣布成本節流及相關措施，就有望帶動股價上升。

根據 Layoffs.fyi 的數據，今年僅科技業就有約 380 家公司宣布裁員，人數將近 11 萬人。據美國銀行估算，宣布裁員預估平均能夠讓成長型企業成本節流營收的佔比提升 1.7 個百分點。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 在接受採訪時表示，在本次財報季，華爾街要看到的劇本很容易，就是只要企業宣布節約成本和裁員等的措施，股價就會上漲。

近期由於不少投資人和維權股東要求企業把利潤和股價放在第一位，部分企業也正在調整策略，在裁員的同時，以加發股利或庫藏股提高股東回饋，不過提振股價的效果似乎有待觀察。

在本月初，Meta 宣布今年資本支出將調降約 40 億美元，但同時宣布庫藏股計畫加碼 400 億美元，促使當天盤後股價聞訊大漲。

META 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 說，今年是「效率年」，將推動組織扁平化，削減中階管理層，並砍掉一些計畫。這是自去年秋天裁員 1.1 萬人或 13% 人力之後的最新瘦身計畫。

迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 先前也宣布削減 55 億美元成本的計畫，他還透露，希望年底前恢復配息。迪士尼當天盤後股價一度大漲 9%，不過財報公布後連 2 日下跌。