巴菲特即將公布年度股東信 投資人可以期待哪些看點?

股神巴菲特預計將於週六 (25 日) 公布 2023 年的股東信，同時其旗下波克夏海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) 將公布 2022 年第四季的財報與年報。

數十年來，巴菲特的年度股東信一直是自新手到骨灰級投資人的必讀之物，考慮到聯準會不斷升息，通膨持續處於高位，經濟衰退擔憂肆虐，以及不斷變化的投資環境，這此關鍵時刻，今年股東信中的訊息尤其令人期待。

外媒統整多項巴菲特「可能」在股東信中討論的多項主題如下：

第一：為何減持台積電和兩大銀行股?

自聯準會啟動升息循環以來，美債殖利率已經飆升至全球金融危機以來的最高水平，六個月和一年期美債殖利率都超過 5%，創 2007 年以來的首見，而 10 年期美債殖利率略低於 4%。利率急劇上升可能會削弱股票的吸引力，並損害資產價格。

投資人關注為何巴菲特大舉減持台積電和兩大銀行股 (圖片：AFP)

巴菲特在 2013 年波克夏 (BRK.B-US) 年會上說過一句名言：「利率之於資產價格的影響，有點像地心引力之於蘋果的影響。」

馬里蘭大學史密斯商學院的金融教授 David Kass 指出，用巴菲特的話說，利率是決定股票價格的主要因素，也許這可以解釋為什麼波克夏在去年第四季是股票的淨賣家。

儘管巴菲特黃金搭擋、波克夏副董事長孟格 (Charlie Munger) 盛讚台積電是地表最強半導體公司，波克夏在去年第四季大幅拋售套現台積電 (TSM-US)，還減持其在紐約梅隆銀行和美國銀行的部位。

第二：持有現金、公債的優點

截至去年 9 月底止，波克夏旗下保險和其他業務共持有 779 億美元的美國國債，由於利率上升，這為其貢獻可觀的收益。波克夏還累積逼近 1,090 億美元現金部位，略高於去年 6 月底的 1,054 億美元，顯示波克夏在股市因經濟烏雲罩頂而下沉之際按兵不動。

Kass 指出：「巴菲特在信中可能會發表的一個見解是，持有現金並沒有那麼痛苦。現在有一個替代品，叫做短期公債。」

第三：收購更多企業？

利率上升的環境也可能有利於巴菲特進行交易，因為波克夏有充足的流動性可供利用。波克夏去年以 116 億美元的現金收購了保險公司 Alleghany，這是其自 2016 年以來最大規模的一筆交易。

Kass 表示：「私募基金和其他正在考慮進行收購的機構將不得不用更高的利率借款來進行收購，這使波克夏取得相對競爭優勢。」

第四：重押能源股

蘋果 (AAPL-US) 依然是波克夏投資組合中最高的公司，比例高達 39%，但巴菲特在過去一年鍾愛西方石油，俄烏戰爭後，波克夏持續大舉加碼，成為西方石油最大的單一股東，其對公司持股比例高達 21%。

俄烏戰爭後，波克夏持續大舉加碼能源股 (圖片：AFP)

波克夏在去年 8 月獲得美國聯邦能源監管委員會批准，可以購買高達 50% 的西方石油股權，這引發人們的猜測，波克夏最終可能會購買西方石油的全部股份。

Edward Jones 分析師 James Shanahan 指出：「巴菲特依舊奉行逢低進場的原則，在公開市場上購買西方石油 (OXY-US) 公司的股票表現出強大的紀律性。他只有幾次花費超過每股 60 美元來購買西方石油股票。」

與此同時，在 2022 年底，雪佛龍仍然是波克夏的第三大重倉股，僅次於蘋果和美國銀行。

第五：汽車保險公司 Geico 業務承壓

近來通膨勁揚，從運費、原物料到工資都在漲，已推升企業成本，鑑於經濟衰退迫在眉睫，投資人也對波克夏旗下業務的新消息感到興趣。

Glenview Trust 資訊長、波克夏股東 Bill Stone 表示：「作為股東，我最興奮的是關於基礎運營業務的更新。我們已經看到了公開交易的投資組合，坦率地說，我對基礎業務的運營情況，以及巴菲特對這些業務的看法更感興趣。」

因為通膨和二手車價格變貴，連帶升高損壞車輛的修理和汰換費用，波克夏的汽車保險公司 Geico 承保損失不斷提高。

CFRA 分析師 Catherine Seifert 在一份報告中寫道：「波克夏正在採取什麼措施來補救 Geico 虧損的情況？Geico 的許多對手正在努力解決同樣的問題，並且已提高了保險費率以應對不利的索賠趨勢。」

第六：庫藏股

波克夏 2022 年前三季的股票回購金額只有 50 億美元，這明顯低於於 2021 年的步伐，波克夏於 2021 全年回購股票總額達 270 億美元。

巴菲特更喜歡購買其他公司的股票，而不是回購自家公司的股票 (圖片：AFP)

巴菲特在去年的股東大會上告訴股東，他更喜歡購買其他公司的股票，而不是回購自家公司的股票。

他在去年 4 月說道：「如果可以選擇是要購買喜愛的公司股票，還是執行庫藏股，我們寧可選擇購買公司股票，其中的控制因素是我們有多少錢。」

第七：繼位消息

巴菲特已經 92 歲了，儘管他在去年仍表示身體健康，並無計畫辭去波克夏執行長一職，他的退休計畫一直是市場關注焦點。

巴菲特早在 2021 年就已經決定由副董事長 Greg Abel 繼承其波克夏執行長位置，Greg Abel 目前管理公司非保險領域的營運，投資人關心巴菲特會不會在股東信提到 Greg Abel，以及波克夏未來的管理結構。