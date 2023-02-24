〈富采法說〉MicroLED搶進美系品牌？董座：有機會是第二供應商

蘋果、三星積極將 MicroLED 導入未來穿戴裝置產品線，市場預期富采 (3714-TW) 可望卡位搶商機，董事長李秉傑表示，美系品牌目前先與歐系供應商合作，依過往推出進度來看，富采可望是第二供應商的角色。

李秉傑表示，市場消息多指出蘋果要在 2025 年量產，傳已和歐系供應商開始合作，這家歐系供應商過去幾年便提前布局 MicroLED，其 MicroLED 馬來西亞廠預計今年完工、試產，依品牌商開發進度來看， 2025 年推出新品進度算快。

李秉傑說，若以過往品牌商開發狀況，多會找上第二供應商，而富采明後年產能便會陸續開出，加上目前公司技術優勢，2026 年有機會加入行列。

研調 DSCC 近期便指出，Apple Watch 初期 MicroLED 晶片供應商將找上歐司朗，而富采 (3714-TW) 旗下晶電未來也將進入供應鏈，台積電 (2330-TW) 則將協助製造驅動 IC。

李秉傑表示，明年晶電一定會啟動量產、卡位 MicroLED 供應鏈，儘管初期生產電視產品，但馬上會與汽車廠開始合作，進行產品測試。

李秉傑預期，富采將在明後年實現量產，導入車用要到 2026-2027 年，非常看好 MiniLED、MicroLED 車用應用，目前 LCD、OLED 面板都有戶外光線干擾的問題，但 Mini、Micro 亮度上將能克服，這也是未來量產要讓汽車廠開始測試，才能搶先卡位車用市場地位。

至於與中國兩大陣營的競爭態勢，李秉傑表示，目前中國有京東方 + 華燦，以及三安光電 + 華星光電，但缺乏系統、檢測，加上巨量轉移存在技術難度，這些領域台灣陣營較領先，具備一定優勢。