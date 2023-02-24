〈富采法說〉董座：上半年市場續疲 下半年可望好轉

富采 (3714-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長李秉傑表示，上半年沒有看到太好的消息，市場持續維持疲軟，不過期待下半年可望好轉，持續看好車用導入 MiniLED 技術，帶動車用業務成長。

晶電董事長范進雍表示，美系客戶去年第四季啟動庫存調整，預計將持續至本季，預計第一季營運將會落底，儘管接獲背光、特殊照明急單，但仍將與 MiniLED 市況低迷相互抵銷。

富采表示，去年第三季起開始控制庫存、降低產能利用率，第四季紅光利用率下調至 6 成、藍光 4 成，封裝 5-6 成，期望今年下半年景氣復甦後可望逐步回升。

李秉傑表示，過去預期筆電會大量採用 MiniLED，儘管最終事與願違，但 RGB 顯示應用開始有大量使用 MiniLED 的跡象，汽車的應用也正在提升，導入車用速度可望比預期還快。

Micro LED 佈局方面，富采預計晶成第一階段 MicroLED 產線年底將會完工，主要建立生產口碑，預計屆時 6 吋產能可望達 5000 片套 (RGB 結構，因此為 1.5 萬片)，第二階段預計在 2025 年要達到一萬片套，2023 年會在根據後續需求，進行第三階段投資。

富采表示，今年預計資本支出 60 億元，其中 MicroLED 20 億元、紅光 7-10 億元、晶成投資 10 億元等，以及其他研發。

市場也關注晶成何時能損益兩平，李秉傑認為，今年全年損平不太可能，而單月就要看出貨狀況，預計單月要做到 1 億元才可望損平，預計明年有機會實現單月損平。