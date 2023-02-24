盤中速報 - 致茂(2360)急跌-2.29%報192.0元，成交522張

致茂(2360-TW)近5分K跌速2.29%，24日09:09報192.0元，成交522張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
致茂(2360-TW)近5日股價上漲3.4%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲0.72%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,925 張
- 外資買賣超：+1,922 張
- 投信買賣超：-65 張
- 自營商買賣超：+68 張
- 融資增減：-32 張
- 融券增減：+6 張
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