盤中速報 - 致茂(2360)急跌-2.29%報192.0元，成交522張

致茂(2360-TW)近5分K跌速2.29%，24日09:09報192.0元，成交522張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

致茂(2360-TW)近5日股價上漲3.4%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲0.72%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,925 張
  • 外資買賣超：+1,922 張
  • 投信買賣超：-65 張
  • 自營商買賣超：+68 張
  • 融資增減：-32 張
  • 融券增減：+6 張

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