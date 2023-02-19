鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至11.79元，預估目標價為230元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致茂(2360-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.9元下修至11.79元，其中最高估值13.79元，最低估值10.68元，預估目標價為230元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|13.79
|15.77
|最低值
|10.68
|12.3
|平均值
|11.85
|13.27
|中位數
|11.79
|12.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|24,893,000
|26,352,378
|最低值
|20,932,189.44
|22,525,035.98
|平均值
|23,270,858.23
|24,852,820.21
|中位數
|23,494,280
|25,019,587.69
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|9.96
|5.56
|4.48
|6.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,584,023
|15,532,543
|13,909,634
|16,931,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2360/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。