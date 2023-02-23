盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.2%報16.25元，成交14,425張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.2%，23日13:13報16.25元，成交14,425張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲2.07%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.18%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+402 張
- 外資買賣超：+402 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-216 張
- 融券增減：+50 張
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+34.49%
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原投組報酬率
+25.48%
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投組標的成分
40%
3027
20%
8033
20%
1342
10%
8996
10%