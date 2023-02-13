盤中速報 - 承啟(2425)急跌-2.25%報34.7元，成交1,019張

承啟(2425-TW)近5分K跌速2.25%，13日09:09報34.7元，成交1,019張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
承啟(2425-TW)近5日股價上漲13.96%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.29%。台灣加權指數下跌0.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,628 張
- 外資買賣超：-2,547 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-81 張
- 融資增減：+1,153 張
- 融券增減：+74 張
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+17.12%
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原投組報酬率
+7.39%
$10,739
投組標的成分
40%
6235
20%
3454
20%
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10%
2727
10%