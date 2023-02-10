盤中速報 - 承啟(2425)急跌-2.09%報35.15元，成交1,985張

承啟(2425-TW)近5分K跌速2.09%，10日09:13報35.15元，成交1,985張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
承啟(2425-TW)近5日股價上漲19.15%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.58%。台灣加權指數上漲0.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,988 張
- 外資買賣超：-1,911 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-77 張
- 融資增減：+1,013 張
- 融券增減：+146 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
1584
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