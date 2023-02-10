盤中速報 - 承啟(2425)急跌-2.09%報35.15元，成交1,985張

承啟(2425-TW)近5分K跌速2.09%，10日09:13報35.15元，成交1,985張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

承啟(2425-TW)近5日股價上漲19.15%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.58%。台灣加權指數上漲0.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,988 張
  • 外資買賣超：-1,911 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-77 張
  • 融資增減：+1,013 張
  • 融券增減：+146 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.36%

$12,936

原投組報酬率

+19.99%

$11,999

投組標的成分

  • 40%

    精剛

    1584

  • 20%

    安勤

    3479

  • 20%

    耀勝

    3207

  • 10%

    保瑞

    6472

  • 10%

    摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞