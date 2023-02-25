在「亞昕一緻」看台中城市發展 沉浸式賞屋體驗正夯

北台灣上櫃品牌亞昕集團 (5213-TW) 深耕台中，在 14 期重劃區連推兩案「亞昕一緒」、「亞昕一沐」，銷售屢創佳績，今年第一季更將前進 14 期最精華、一線建商推案主場仁平段，推新案「亞昕一緻」，後續還有忠明路華富街口、千坪基地開發的 28 層摩天地標新案，以及台灣大道鄰近 SOGO 都更案、大連路千坪基地開發案等，光中台灣推案規模就達 300 億元，推案動能強勁。

中台灣購屋族買房格外重視品牌，也著眼建商在地經營的成績，亞昕集團以實力說話，位於 14 期的中台灣總部亦如火如荼興建中，無畏市場景氣變動，除台北、新北區域推案持續躍進，看好台中房市發展前景，持續購地布局、推案腳步不停歇，展現集團深耕中台灣的決心。

維昕國際建築股份有限公司董事長張維珍指出，亞昕在 14 期的兩案順銷後，將「亞昕一緻」壓軸推出，規劃時間拉長，謹守集團經營理念，不隨意開發且擅長規劃自住型產品，對每塊土地的使用都經過深思熟慮，透過對市場的精準預判與市調，持續調整產品與坪數規劃，建材配備也持續升級，符合剛性需求，滿足挑剔型的自住客所需。

事實上，亞昕集團今年為創立三十周年里程碑，延續日系精工精神之品牌底蘊，也在諸多層面上展現創新思維，如為「亞昕一緻」打造的全新接待會館，走入內部宛如來到森林系咖啡館般，包廂區皆為沙發座賞屋空間，最吸睛的要屬全台中最大的區域模型，接待人員與來賓可在兩旁吧檯區一邊享用茶點、一邊了解台中城市發展，透過輕鬆的交談與互動，消費者更能了解台中房市走向，釐清自己的購屋需求，就是要給購屋者不同傳統模式、最特別的沉浸式賞屋體驗。

「亞昕一緻」提供沈浸式賞屋體驗，接待中心採吧檯座與沙發座，接待人員與賞屋客在輕鬆的氣氛下聊天，更能疏理購屋需求。(圖: 業者提供)

維昕國際建築股份有限公司總經理楊濬輔提到，14 期重劃區區段價值已不言可喻，而仁平段又是其中發展的佼佼者，地價最高、建商最想進駐，關鍵在於綠覆率高、公園綠地多，加上擁有商業區，又與 11 期重劃區大面積接軌，追求綠景又不用犧牲生活機能，吸引質感自住客的目光。

「亞昕一緻」接待中心內擁有全台中最大的區域模型，台中市區域發展一目瞭然。(圖: shutterstock)

市場分析指出，14 期上半年預計有 9 案推出，區域內 40 坪標準三房的產品最為稀缺，主力總價帶已來到 3 千萬元，加上 14 期投資風氣低，賞屋的全是自住客，預料坪數過大、建材配備及基地條件不符期待的個案可能會較為辛苦，相對的，能控制總價帶且提供坪效超高的產品，最能異軍突起，在市場上有好的銷售表現，值得購屋族關注。

亞昕 城市概念館：台中市北屯區松竹路三段 363 號

預約鑑賞：(04) 2299-1955

台中亞昕官網連結：https://yeashin-sayyes.com.tw/