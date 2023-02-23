中國監管打擊後 螞蟻集團季度淨利潤暴跌83%

螞蟻集團在截至去年 9 月 30 日的三個月內利潤下滑加速，在中國監管部門打擊和海外股權投資估值下降的影響下，利潤下滑 83%。

根據周四（23 日）的文件顯示，螞蟻集團替阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 的營收貢獻人民幣 10 億元（合 1.45 億美元）。阿里巴巴持有螞蟻集團三分之一的股份，這意味著後者將獲得約人民幣 30 億元的利潤。

根據阿里巴巴財報，螞蟻集團在去年 3 月和 12 月分別發放人民幣 39 億元和人民幣 105 億元的股息。該公司在一份電子郵件中拒絕對此置評。

在有關部門否決螞蟻集團上市兩年多後，該公司正在等待申請金融控股公司牌照放行。截至去年 11 月，富達投資再次下調該公司的估值至 638 億美元，遠低於 2,350 億美元的峰值。

億萬富翁馬雲在很大程度上一直遠離公眾視野，他表示將在更廣泛的撤退中放棄對公司的控制權。

有跡象表明，監管機構最近允許該公司的消費貸款子公司增資。杭州市委書記最近讚揚阿里巴巴服從領導，象徵著政府對這家曾經由馬雲控制的公司立場有所軟化。

螞蟻集團董事長井賢棟在 2 月中國官媒的一篇報導中強調民營企業從政府獲得的支持。他表示：「國家沒有改變對私營經濟的立場或支持水準，政府預估平台營運將繼續創造就業機會，並在國際上競爭。」

根據去年 7 月的文件顯示，阿里巴巴重申，馬雲「打算逐漸減少並限制其在螞蟻集團的直接和間接經濟權益」，不超過 8.8%。