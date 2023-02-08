抖音擬進軍外送服務 有意從阿里巴巴、美團手中分得一杯羹

多家媒體周三（8）報導，中國字節跳動旗下的短影音平台抖音將於 3 月 1 日上線外送服務，目前已在北京、上海、成都進行測試。該公司此舉可能是有意與阿里巴巴、美團等主要電商公司展開競爭，分得中國龐大外送市場的一杯羹。

根據中國媒體報導，抖音內部人士透露並沒有「3 月 1 日上線外送服務」的計畫，而在 3 個城市的推出服務會視後續情況，考慮逐步拓點其他城市，不過目前還沒有具體時間表。與此同時，字節跳動徵才官網已出現與外送平台、餐飲直播相關的職位。

抖音進軍外送服務的消息傳出後，中國外送服務平台美團 (3690-HK) 周三香港股價急跌 6.48%，收每股 153.10 美元；美團 (MPNGY-US)ADR 美股盤前小跌 0.83%，每股暫報 41.61 美元。

CNBC 報導指出，中國餐廳商家經常在抖音平台上直播推銷生意，外送服務推出後，這些商家能給觀眾提供優惠券讓用戶購買，並選擇在兩天內送抵商品時間。這種外送模式與美團、阿里巴巴旗下「餓了麼」有很大不同。

該篇報導還提到，字節跳動自去年 12 月以來就在測試這項外送服務，而該公司進入市場的試探性舉措表明，其欲分得中國龐大外送市場的一杯羹。

根據研究公司 IMARC Grou 數據，去年中國外送市值約 644 億美元。目前中國的外送市場由美團和餓了麼主導。

其實字節跳動早已涉足網路購物的不同領域，去年該公司在海外推出一個名為 If Yooou 的時尚服飾購物網站。